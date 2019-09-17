جعجع: المطلوب من السلطات اللبنانية أن تتعامل بجدية مع قرار المحكمة الدولية

لفت رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ بعد اجتماع تكتل "​الجمهورية القوية​" إلى انه "عندما يكون الامر المطروح لا علاقة له ب​الشعب اللبناني​ لا احد يستطيع زجّه بما لا علاقة له، من هنا أتمنى على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ التأكيد على لا أحد يملك خيار جزّ لبنان واللبنانيين بما يحدث من حولنا ولا أي مبرر فعليّ لذلك"،

وأكد أن "​المحكمة الدولية​ ليست قضاء ​رستم غزالي​ ولديها حد مقبول من المصداقية، ولا يمكن القول أنها مؤامرة صهيونية وبخصوص قضية العميل ​عامر الفاخوري​ قسم من اللبنانيين اعتبروا أن هذا الأمر يمس لهم شعورهم، هذا القسم يجب أن يعرفوا وقت أهالي ​مروان حمادة​ أو محبي ​الياس المر​ و​جورج حاوي​ وهم كثر يجب أن يقفوا على خاطرهم والذي يحل المشكلة أن نقف على مشاعر بعضنا البعض، الإغتيالا أذت اللبنانيين، ومع المحكمة الدولية ظهرت أدلة دامغة وبالتالي ليس بهذه البساطة تتعالج الأمور والمطلوب من السلطات اللبنانية أن تتعامل بالحد الأدنى وأن تكون جدية".

وأشار إلى انه "بدأ طرح موازنة 2020 وسيكون هناك جلسات متتالية للحكومة، ونحن سنضع ثقلنا لنخرج ب​الموازنة​ المطلوبة ولن نمشي بالماشي ولو على المهوارـ وزرائنا بدؤوا العمل وسيكملون العمل مع التكتل للخروج بأفضل تصور ممكن لموازنة 2020، واذا هي ستكون نسخة منقحة عن موازنة 2019 فنحن نرفضها"، مؤكداً أنه "بمواجهة الأوضاع الصعبة لا يجوز المسايرة، موقفنا من موازنة 2020 نحن خارج حسابات "الدكنجي" وهناك 5 آلاف موظف غير قانوني والى الان الحكومة لم تأخذ قرارا بهم، فاذا بأي موضوع ستأخذ؟ قرار "الشفشقة" لا تبني دولة".

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وعن المعابر غير الشرعية، أفاد جعجع بأن "الجميع يتكلم بها من رئيس الحكومة وصولا الى أصغر مواطن، هي بحاجة الى 5 دقائق لاغلاقها وليست مثلث برمودا، ويدخل موضوع القرى المختلطة واذا خطوات بهذه البساطة لا تنفذ كيف يمكن التصديق أننا نقوم بإصلاحات"، مؤكداً أنه "من رابع المستحيلات أن نقبل بزيادة الواردات، ولن نقبل بالضحك على اللبنانيين، لا أعتقد أن اللبناني يبخل ولكن يجب ان يرى حداً أدنى للإصلاحات".

وأكد جعجع "إننا سنحاول بكل جهدنا الذهاب نحن موازنة ثورية ذات خطوات كبيرة وفعالة والمطلوب أن نكون جديين وهذا ما لا يحصل حتى الآن وموافقتنا عليه مرتبط بالطروحات الجديّة"، مشيراً إلى أن "الدولة لديها طريقة معينة من خلال إجراءات محدّدة، "كرمالنا عم نرجع لورا"، لماذا لم يصار اليوم بالآلية المناسبة للمجلس الأعلى للخصخصة، لأي متى ستعاطى مع الدولة على انها أساس شركة خاصة"، لافتاً إلى أنه "بما يتعلق بالمخطوف جوزيف حنوش، يجب ترجمة السؤال الى وزيري الدفاع والداخلي، وبموضوع الفاخوري، بس تعطوني رأيكم بسليم عياش بعطيكي رأيي بفاخوري، لترك القضية للقضاء والرئيس شكلة لجنة لمعالجة موضوع الجنوب قبل سنة الـ2000".

من جهة أخرى، دان جعجع "الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في ​السعودية​، مشيراً إلى ان "الشعب السعودي دائما إلى جانبنا في كل المطبات، من هنا نعبر عن تضمنا مع السعودية، والهجوم طاول ​الاقتصاد​ بكامله وهذا اول هجوم بهذا العمق".