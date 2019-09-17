شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "اتصرف بإيجابية" لإشراك المواطن فى وضع الموازنة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "اتصرف بإيجابية" تستعد الدولة لإطلاق مبادرة لأول مرة لإشراك المواطن المصرى فى وضع الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال فهمها والتخطيط لها، خاصة أن التنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة وتضافر كل الجهود فى المجتمع، كما أن للمشاركة المجتمعية دور هام فى عملية التنمية فى المجتمع. ويُقدم ”الخليج 365” أهم 10 معلومات حول مبادرة "اتصرف بإيجابية": المبادرة هى الأولى من نوعها لبدء إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده تستهدف خلق نموذج مصرى قادر على فهم الموازنة والمشاركة فى التخطيط لها تستهدف إعطاء المواطن الفرصة للمشاركة بدور فعال فى مختلف العمليات والاستفادة من خبراته فى الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة تستعد الحكومة من خلال وفد مشترك بين وزارتى التخطيط والمالية لإطلاق المبادرة فى محافظة الإسكندرية من المقرر أن يتم الإطلاق خلال الشهر المقبل، تحت عنوان "اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية" تتضمن عقد عدد من اللقاءات بمشاركة عدد من الوزارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بهدف العمل على ترسيخ مبادئ إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده المبادرة تأتى فى إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى اختيار مشاريع الدولة المنفذة فى المحافظات تجعل المواطن أكثر إدراكًا لمشاكل المجتمع والإمكانيات المتاحة لحلها تفتح باب التعاون البناء وقنوات الاتصال السليمة بين المواطن والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى المبادرة تأتى فى إطار خدمة المجتمع وزيادة الوعى المجتمعى لنشر ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية ويُقدم ”الخليج 365” أهم 10 معلومات حول مبادرة "اتصرف بإيجابية":

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة "اتصرف بإيجابية" لإشراك المواطن فى وضع الموازنة × 10 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.