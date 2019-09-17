تقليص الفجوة الرقمية أبرز أهداف خطة الحكومة لتطوير "الخدمات الثقافية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اهتماماً واسعاً بتطوير الخدمات الثقافية وإتاحتها لكافة المراحل العمرية، وإعادة دور مصر الريادى فى المنطقة، وتمكين الصناعات الثقافة لتصبح أساسا لقوة القاهرة الناعمة إقليميا ودوليا. وفى هذا الصدد، تستعرض ”الخليج 365” أبرز الأهداف الاستراتيجية لخطة الحكومة لتطوير الخدمات الثقافة خلال العام الجارى 2019/2020، فى ضوء التقرير الحكومى المقدم إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، محددة فى 7 نقاط رئيسية على النحو الأتى: 1- تقليص الفجوة الرقمية وزيادة الاعتماد على مصادر الإنترنت المفتوحة من خلال رقمنه جميع المحتويات الثقافية. 2- الاهتمام بتحسين ثقافة الطفل. 3- الانفتاح على ثقافات العالم من خلال ترجمة وطبع الكتب المختلفة بجميع اللغات ورفع قدرات المترجمين لفتح نوافذ المعرفة أمام القارئ العربى فى كافة المجالات. Advertisements 4- وصول الخدمات الثقافية لمستحقيها من أبناء الوطن، لاسيما المناطق النائية والمهشمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 5- إعادة دور مصر الريادى فى المنطقة. 6- التطوير الشامل للمسارح والمكتبات العامة، ودعم نشاط المهرجانات والملتقيات الدورية. 7- زيادة حجم الإنتاج الثقافى ودعمه فى كافة المجالات.

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