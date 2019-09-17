معرضة لأمطار محتملة.. خطة تموينية لإمداد مناطق في الإسكندرية بسلع استراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال المهندس محمود القلش، مدير مركز الإعلام بمديرية التموين بالإسكندرية، إن المديرية استعدت بكامل أجهزتها لاستقبال موسم الشتاء هذا العام بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية بهذا الشأن في المحافظة.

وأضاف "القلش" في كلمته بالإنابة عن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين، أنه في حالة حدوث أي أزمات، ستعمل المديرية على تنفيذ خطة الإمداد والتموين للأماكن المعرضة لأي مشاكل ناتجة عن الأمطار الشديدة، من خلال توفير السلع الاستراتيجية من الخبز والسلع التموينية والغذائية بشكل عاجل للحد من تفاقم أي أزمات.

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جاء ذلك خلال مشاركة ممثلي وزارة التموين في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة استقبال موسم الشتاء المقبل، بمقر مركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.

وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض ما جرى اتخاذه في إدارة أزمات الأمطار المحتملة ونجاح أجهزة الإسكندرية التنفيذية في الأعوام الثلاثة السابقة بعد واقعة غرق الإسكندرية في شتاء 2015 كما تم استعراض السيول التي واجهت دول الجوار والدروس المستفادة منها، وتلا ذلك مناقشة دور كل جهة تنفيذية في إدارة الملف خاصة أن الإسكندرية من أكثر المدن الساحلية التي تستقبل كميات كبيرة من الأمطار كل عام.

وأشار إلى أن الحضور بحثوا دور كل جهة في إدارة الأزمات حين هطول الأمطار أو سيول لتأمين مدينة الإسكندرية هذا الشتاء، حيث جرى التنسيق بين شركة الصرف الصحي وأجهزة المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن وإدارة المرور والنجدة وشركة الكهرباء وشركة المياه ومديريات التموين والري والزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والطرق والكباري وشركات الغاز الطبيعي وشركات البترول.