هبط 11 قرشا بأبو ظبي الإسلامي.. الدولار يهبط في 9 بنوك بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك، بين قرش و11 قرشا، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في البنك العربي الأفريقي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، ومصر، 3 قروش، إلى 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 11 قرشا إلى 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 16.32 جنيه للشراء، و16.42 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، قرشين، إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

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وهبط سعر الدولار، قرشين، في بنك التعمير والإسكان، إلى 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

وخفض بنك قناة السويس، سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 3 قروش، إلى 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، قرشين، إلى 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.