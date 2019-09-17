استعدادًا للشتاء.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بمحرم بك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة بمنطقتي "عرفان وباولينو" بمحرم بك، لمتابعة استعدادات الشتاء وأعمال الرصف والنظافة.
رافق المحافظ خلال الجولة كل من نائبه أحمد جمال، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، وأمل محمد، مدير مديرية الطرق بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة محرم بك.
واستمع قنصوة، لشكاوى أهالي محرم بك، والتي تتعلق بالطرق والصرف الصحي والنظافة والإضاءة العامة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير المبالغ المالية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة، وعمل شنايش للأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية.
وشدد المحافظ على جميع المسئوليين بضرورة إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة على أعلى مستوى، ومراجعة جميع مطابق الصرف الصحي والشنايش التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
ووجه المحافظ بالتأكد من عمل الميول اللازمة والصحيحة للأسفلت، بالتنسيق بين كافة الجهات، لإنهاء الأعمال بالكفاءة المطلوبة وأسرع وقت.
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