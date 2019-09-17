محافظ المنيا يتابع تطوير المرحلة الثالثة لكورنيش النيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي :

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل، والتي تمتد بطول 150متر، وتضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه عامة.

وجه المحافظ، بالإسراع في إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير ومراعاة كافة الملاحظات، حتى يكتمل الشكل العام للكورنيش.

وأوضح حسين، أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وكان المحافظ، قد افتتح أعمال تطوير المرحلة الأولى يوليو الماضي، وجارٍ العمل حالياً في الأعمال النهائية للمرحلة الثانية.