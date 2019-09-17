أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسيرة انتخابية للرئيس أشرف غني في إقليم "باروان" إلى 26 قتيلا و42 مصابا.
ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء عن مسؤولين محليين قولهم " إن الهجوم وقع في مدينة "شاريكار"في تمام الساعة (11:40) صباحا بالتوقيت المحلي ، إثر قيام انتحاري على متن دراجة بخارية بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته في مدخل المكان الذي كان يقوم فيه غني بحملته" .
من جانبه، صرح رئيس مستشفى محلي بإقليم باروان الدكتور قاسم سانجين بأن عددا من الجرحى حالتهم غير مستقرة، مضيفا أن هوية الكثير من الضحايا لا تزال مجهولة، حيث إن الجهود الحالية تتركز على تقديم العلاج.
فيما أفاد الصحفيون الذين كانوا يقومون بتغطية المسيرة الانتخابية بأن الهجوم وقع بعد أن بدأ غني خطابه، مشيرين إلى أن المسيرة كان يحضرها مئات المؤيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا الهجوم على مسيرة انتخابية للرئيس أشرف غني إلى 26 قتيلا و42 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.