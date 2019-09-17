مقتل وإصابة 14 في اشتباك حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان

أعلنت السلطات في قرغيزستان، مقتل جندي وإصابة آخرين في اشتباك حدودي وقع مع طاجيكستان.

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وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباك الحدودي وقع ليل الاثنين، وأنحى كل جانب باللائمة

على الآخر.



وقالت قوات الأمن القرغيزية والطاجيكية في بيانين، إن الاشتباك الذي وقع ليل الاثنين حدث نتيجة استفزاز الطرف الآخر، بدءًا ببناء غير

قانوني قرب قرية أوفتشي كالاتشا على الحدود بين ولاية صغد شمال طاجيكستان ومنطقة باتكن غرب قرغيزستان.



وقالت إدارة حرس الحدود في قرغيزستان إن الاشتباك تسبب في مقتل جندي قرغيزي فيما ذكرت السلطات القرغيزية أن 13 من الجنود والمدنيين أصيبوا بجروح.