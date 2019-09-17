مصدر أمريكي: الهجوم على أرامكو نفذ بصواريخ كروز

نقلت قناة "CNN" الأمريكية عن مصدر مطلع، ما قالت إنه بعض نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السعودية وأمريكا بشأن هجوم "أرامكو" السبت الماضي.

وقال المصدر، اليوم، إن "تقييم الرياض وواشنطن يرجح أنه جرى تنفيذ الهجوم بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة من دون طيار، انطلقت من قاعدة

إيرانية تقع قرب الحدود العراقية".

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وأضاف المصدر المطلع على التحقيق أن "تقييم الدولتين يظهر أن هناك (احتمالية كبيرة) أن الصواريخ المدعومة بـ (الدرونز) تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق، مضيفا أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق

وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها".

وتابع المصدر بالقول إنه "لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خاصة اليمن، لافتا إلى أن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصول وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، ومضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها".