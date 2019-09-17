العاصمة الأفغانية تشهد تفجيرًا انتحاريًا قرب السفارة الأمريكية

شهدت العاصمة الأفغانية كابول، اليوم، تفجيرًا انتحاريًا في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية.
وبحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية، فقد قال مسئولون في وزارة الدفاع إن انتحاريًا فجر نفسه قرب ميدان "مسعود" الذي يقعإلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابل.
أوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير حتى الساعة.
وفي وقت سابق، قتل 24 شخصًا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح بتفجير استهدف تجمعًا انتخابيًا لرئيس أفغانستان شمال العاصمة كابل، وقالت وسائل الإعلام الأفغانية أن الرئيس أشرف غني لم يصب بأذى.
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