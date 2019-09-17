بريطانيا وألمانيا تتفقان على ضرورة رد عالمي على هجمات السعودية

اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين.
وأفاد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، حسب "وكالة رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيمين اتفقا أيضًا خلال مكالمة هاتفية، صباح اليوم،على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، وأعربا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمسئولية عن هذا الهجوم.
وردًا على سؤال عما إذا كانت التطورات الأخيرة حول السعودية تشجع على تمديد وقفبلادها صادرات الأسلحة إلى الرياض أم رفعه، قالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين: "في الوقت الراهن لا أرى أن أيًا من الشروط الأساسية قد تحقق لتغير الحكومة موقفها".
يذكر أن الاتفاق على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن كان جزء من صفقة تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين ميركل وشركائها الاشتراكيين الديمقراطيين.
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