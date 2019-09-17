البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، فائق الشيخ علي.
جاء رفع الحصانة بعد أن جُمعت تواقيع من مجموعة برلمانيين على خلفية الخلاف الذي نشب بينه وبين النائبة السابقة، مستشارة رئيس الحكومة العراقية، حنان الفتلاوي.
وفي وقت سابق، طالبت حركة"إرادة" التي تترأسها الفتلاوي، رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن الشيخ علي، الذي وصفته بـ "البذيء" لـ "تجاوزه على شرف المرأة العراقية".
وكان الشيخ علي قد كتب عدة تغريدات استعمل خلالها كلماتبذيئة اعتبرت أنها ضد الفتلاوي، التي بادرت بدورها بإعادة نشر تغريدات موجهة ضد الشيخ علي من قبل مؤيديها.
وفي الثامن من سبتمبر، أعلنت الفتلاوي أن 3 طلبات رفع حصانة أرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشيخ علي، 2 منها من قبلها، بتهم الإساءة والتشهير والقذف، والطلب الثالث بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل.
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