رئيس الوزراء العراقي يشكر مسئول حلف الناتو للمساعدة في قتال داعش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بمكتبه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، ومساعدي الأمين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق يسير بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارًا واضحًا، معربًا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال داعش وهزيمتها

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وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ونتصرف بمسئولية تجاه الأزمة الأقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولا يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه.

أشاد الأمين العام لحلف الناتو بتطور وتحسن الأوضاع والمظاهر المدنية، وعبر عن تأييد سياسة العراق المتوازنة كعامل توازن أساس في المنطقة، وقال إن حلف الناتو الذي يعمل بموافقة وإشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبة وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية ، مشيرًا إلى أن داعش ألحق ضررًا بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وأمكاناته المالية والعسكرية، وأن الناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية.

وحضر اللقاء عدد من المسئولين والمستشارين .