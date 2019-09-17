الإسرائيليون يصوتون في الانتخابات التشريعية

توجه الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة في نحو خمسة أشهر فقط.

وبعد فشله في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات جرت في أبريل الماضي، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود" مرة أخرى أقرب منافسيه، رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس .

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ويحق لنحو 6.4 مليون شخص التصويت من أجل اختيار 120 عضواً في الكنيست. وهناك نحو عشرة آلاف و700 مركز اقتراع في أربعة آلاف منطقة.

يشار إلى أن المرشح الأكثر احتمالاً لأن يصبح رئيساً للوزراء هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزاباً تحتل 61 مقعداً على الأقل من مقاعد الكنيست.