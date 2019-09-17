بعد عام على فتح الحدود مع الأردن.. عودة 153 ألف سوري إلى ديارهم

قالت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 153 ألف سوري غادروا المملكة عائدين إلى سوريا منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين قبل نحو عام.

وأوضحت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الوزارة، في بيان، أن "عدد السوريين الذين غادروا المملكة من خلال مركز جابر الحدودي منذ افتتاحه في 15 أكتوبر الماضي حتى، أمس الاثنين، بلغ حوالى 153 ألف شخص منهم حوالى 33 ألفاً يحملون صفة لاجئ (مسجلون لدى الأمم المتحدة كلاجئين)".

وأكدت الوزارة "التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة".

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ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 بنحو 1,3 مليون سوري.

وفتح معبر "جابر" في الجانب الأردني و"نصيب" في الجانب السوري وهو المعبر الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.