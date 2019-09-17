جوتيريش يفتتح أعمال الدورة الـ"74" للجمعية العامة للأمم المتحدة

يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء.

وسوف يرحب الأمين العام للأمم المتحدة برئيس الجمعية العامة الجديد النيجيري تيجاني محمد باندي في منصبه الجديد كرئيس للجمعية المكونة من 193 عضواً.

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وكالمعتاد، تبدأ الجلسة الجديدة قبل أسبوع واحد من بدء النقاش رفيع المستوى للجمعية في 24 سبتمبر بمشاركة قادة العالم.

وقال جوتيريش في ختام الدورة الثالثة والسبعين أمس الاثنين، إنه في عالم سريع التغير حيث القضايا الإنسانية "متشابكة بشكل متزايد"، فإن الجمعية العامة هي "منصتنا العالمية لبناء إجماع من أجل الصالح العام".

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "من أزمة المناخ إلى تدفقات الهجرة وتزايد عدم المساواة، من موجات التعصب إلى تسخير التكنولوجيا للخير، هناك شيء واحد مؤكد: القضايا العالمية تتطلب حلولا عالمية".

وسوف يترأس الجلسة الرابعة والسبعين محمد باندي، الذي سيتولى المنصب الشرفي بشكل كبير لمدة عام، حيث خلف الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، التي كانت رابع امرأة تقود الهيئة الأممية ذات النمط البرلماني.

يشار إلى أن الجمعية العامة هي الهيئة التمثيلية الرئيسية للأمم المتحدة، وجميع الدول الأعضاء الـ193 تتمتع بحقوق تصويت متساوية في مجلسها.

وتعتمد الجمعية العامة معاهدات وتصدر قرارات، لكنها ليست ملزمة قانوناً.