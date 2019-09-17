رسميا.. قيس سعيد ونبيل القروي في جولة الإعادة برئاسيات تونس

أعلن رئيس الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات نبيل بفون أن كلا من المرشح المُستقل قيس سعيد ومرشح "قلب تونس" نبيل القروي يتصدران ترتيب نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس ويعبران إلى جولة الإعادة.



وتابع بفون خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن قيس سعيد حصل على نسبة 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711 صوتا في حين حصل نبيل القروي على نسبة 15.6 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.



وحل مرشح حركة النّهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات وعددها 434 ألفا و530 صوتا فيما تلاه المرشح المستقل، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بحصوله على نسبة 10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا. المصدر: الأناضول



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