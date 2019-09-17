كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشارة الألمانية تدعو للعودة للاتفاق النووي مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، إلى العودة إلى اتفاق دولي يضع قيوداً على أنشطة إيران النووية، باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مع العاهل الأردني الملك عبد الله: "نرى أن الاتفاق على منع إيران من امتلاك قدرات نووية يمثل حجر أساس نحتاج إلى العودة إليه".

وأضافت "لكن هناك أيضاً قائمة طويلة من الأعباء التي تتسبب فيها إيران، مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودورها في سوريا".