رسميا .. قيس السعيد ونبيل القروي يصلان للدور الثاني لرئاسيات تونس والنهضة تهنئ

أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رسميا، تأهل المرشحين قيس السعيد ونبيل القروي، للدور الثاني من السباق نحو رئاسة تونس.

وقالت اللجنة، في الندوة الصحفية للاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية، والتي بثتها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، أن المرشح قيس السعيد حصل على 18.40 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، وحصل نبيل القروي 15.58 في المائة من الأصوات، معلنة عن فتح آجال الطعون غدا الأربعاء.

واستبقت حركة النهضة التونسية، الإعلان الرسمي عن النتائج، لتقديم التهاني للقروي والسعيد، متمنية أن تدور الجولة الثانية في نفس المناخات الايجابيّة التي عرفها الدور الاوّل.

يشار إلى أن المتأهل نبيل القروي، اعتقلته السلطات التونسية في 23 غشت الماضي بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، وسط ترقب للقراء الذي سيتخذه القضاء التونسي في حقه، وحديث عن أزمة قانونية في حالة فوزه في الانتخابات رغم اعتقاله