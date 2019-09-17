قناة فرنسية: زياش هو الخطر رقم 1 على ليل في مباراة دوري الأبطال

وصفت قناة “francetvinfo” الفرنسية، النجم المغربي حكيم زياش، بأنه “الخطر رقم 1” على فريق ليل الفرنسي، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب يوهان كرويف آرينا، عن أول مباريات الجموعة الثامنة، لمنافسات دوري أبطال أروبا.

واستعرضت القناة، في مقال نشرته على موقعها على الأنترنيت، أبرز إمكانيات النجم المغربي، وكذا مساهمته بشكل كبير في قيادة الفريق للوصول لدور المجموعات، بعد أن تخطى الدور الأول، على حساب كل من باوك سالونيك اليوناني، وأبويل نيقوسيا القبرصي.

وحسب نفس المقال، فإن أرقام النجم المغربي هذا الموسم، تؤكد بأنه النجم رقم 1 في الفريق، بعد أن كان وراء جل الأهداف التي سجلها فريق العاصمة الهولندي هذا الموسم، سواء في الدوري المحلي، أو في أغلى المنافسات القارية.

Advertisements

واعتبر المقابل بأن طريق الفريق الفرنسي، للعودة بنتيجة إيجابية، يمر حتما بإبطال “سحر” الساحر المغربي، كما يفضل عشاق النادي المناداة عليه.