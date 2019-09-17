بعد غياب طويل.. فرقة “بابل” تعود بعمل جديد بالفيديو كليب

تستعد فرقة Babel التي فازت بجائزة أفضل فرقة “fusion” خلال مهرجان جيل موازين 2011، لإطلاق أغنية « Feels so right » في شكل فني جديد بعد غياب دام عدة سنوات.

وستجدد الفرقة لقاءها بالجمهور بثلاث نسخ جديدة تلائم جميع الأذواق الموسيقية: الأولى على ايقاعات موسيقى الروك والثانية على ايقاعات موسيقى “Dance “.

أما النسخة الثالثة فهي عبارة عن رومكس تمزج ايقاعات الروك و”Dance ” في آن واحد.

وقد تم إنجاز هذا العمل الجديد في استوديو DBF بتعاون مع المنتج الموسيقي DJ Maestro Mix المتخصص في موسيقى(electro ،و بتنسيق مع المنتج والمنادجر مفيد السباعي (house, Future house وسيطرح صوتا وصورة (فيديو كليب) نهاية شهر شتنبر على اليوتوب ومنصات التحميل القانونية.

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وقام منير الرايس بإخراج الفيديو كليب الذي تم تصويره في الرباط والمحمدية والدار البيضاء.

وكانت الفرقة قد أصدرت « Feels so right » سنة 2012 بتعاون مع فرقة روابا كرو « Rwapa Crew » وانتاج الفنان الشهير العالمي RedOne ولاقت اعجابا كبيرا من طرف الجمهور المغربي وصيتا على المستوى الدولي.

وتستعد فرقة Babel التي تم اكتشافها من طرف جمعية مغرب ثقافات التي تدعم المواهب الموسيقية المغربية الصاعدة، لإصدار ألبوم كامل « Voyage »باللغتين الانجليزية والدارجة، يضم أغنية « Feels so right » التي كتب كلماتها عازف جيتار الفرقة، أمين حميدش.

تشكلت فرقة Babel في عام 2007 وهي تتكون من خمسة فنانين ن ذات خلفيات فنية مختلفة. لكن يبقى الروك النوع الموسيقي الأساسي للفرقة مع ادخال لمسة خاصة بالتراث الموسيقي المغربي. وقد سبق للفرقة أن شاركت في عدة لقاءات ومهرجانات في مختلف أنحاء المغرب.