مؤلم.. طفل ينتحر بشنق نفسه داخل غرفته في قلعة السراغنة

أقدم قاصر، مساء أمس الاثنين، على وضع حد لحياته بشنق نفسه بحبل في منزل أسرته، الكائن في زنقة الحاج اليماني وسط مدينة قلعة السراغنة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الطفل الهالك، الذي كان يبلغ من العمر حوالي 13 سنة، اكتشفت عائلته جثته معلقة داخل إحدى الغرف بعد عودته من المدرسة.

وأضاف المصدر ذاته، أن أسباب الانتحار لاتزال مجهولة، فيما انتقلت المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية فور علمها بالحادث إلى عين المكان.

ونقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، مع فتح تحقيق من طرف السلطات حول ظروف، وملابسات الحادث.