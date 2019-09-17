بعد تصدره “تويتر” في 24 ساعة.. اختفاء هاشتاغ “#كفاية_بقى_ياسيسي”

بشكل مفاجئ، اختفى هاشتاغ “# كفاية_بقى_ياسيسي”، الذي أطلقه الفنان، ورجل الأعمال المصري، محمد علي، من قائمة الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تعديه لعتبة المليون تغريدة في وقت وجيز.

وأطلق الفنان، ورجل الأعمال، محمد علي، الهشتاغ، وطالب بالتغريد حوله، خلال أحد فيديوهاته، التي كشف فيها ما قال إنه فساد متجذر في الجيش، ومشاريع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة.

ووصل الهشتاغ إلى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن تصدر قائمة الأعلى تداولا في عدة بلدان عربية.

وفي المقابل، تفاعل النشطاء على موقع “تويتر” مع هشتاغ جديد بالاسم نفسه بعد اختفاء القديم، كما أن النشطاء أطلقوا هشتاغا جديدا للاحتفال بوصول الهشتاغ الأول إلى مليون تغريدة، ليصبح هاشتاغ “#عدى_المليون” في قائمة الأعلى تداولا، أيضا.

يذكر أن فيديوهات الممثل، ورجل الأعمال المصري، محمد علي، التي تحدث فيها عن اختلالات، وتبذير أموال، كان شاهدا عليها، لقيت تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، ومتابعة واسعة في العالم العربي، كما شغلت النظام المصري، وهو ما اعترف به السيسي في آخر مؤتمر للشباب، مقرا بحقيقة كثير مما ورد في تصريحات محمد علي.