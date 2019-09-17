شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تركية تقضي بسجن قاضٍ سابق 15 عامًا بتهمة غولن‎ والان مع التفاصيل

قضت محكمة تركية، الثلاثاء، بسجن قاض كبير سابق، 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين "فتح الله غولن" الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية الموالية، لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، أن المحكمة عاقبت الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين، القاضي، محمد قايا بالسجن 15 عاما.

وصدر القرار عن الدائرة التاسعة بمحكمة النقض التي مثل أمامها "قايا" خلال التحقيقات المتعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف العام 2016.

وأعلنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه "ثبتت إدانته بالانتماء لمنظمة غولن الإرهابية، حيث كان يشرف على عقد اجتماعات لعناصر تلك الجماعة المتغلغلين داخل القضاء".

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وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، فصلت السلطات التركية 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة غولن.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وقام نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية المزعومة، بسبب صلتهم بغولن.

ويزعم الرئيس، أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.