شكرا لقرائتكم خبر عن حادث أرامكو يتصدر محاثات وزير الخارجية الفرنسي في مصر والان مع التفاصيل

تصدر تداعيات إستهداف شركة ارامكو السعودية، مباحثات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الذي يزور القاهرة حالياً .

وقال جان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أنه "لا بد للجميع من التكاتف لوقف أي تصعيد أو توتر سياسي في المنطقة".

وأشار إلى أنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث تناولا عدة قضايا إقليمية، من بينها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

والسبت الماضي، قالت وزارة الداخلية السعودية إن "فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأوضحت أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة فيما حملت واشنطن إيران مسؤوليته، معتبرين الهجوم استفزازيا وتصعيدا عسكريا غير مقبول.