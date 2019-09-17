شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات المجتمع المدني بمدرية حجر تستنكر إحدى القرارات التعسفية من وكيل الوزارة جمال عبدون والان مع التفاصيل

أصدرت منظمات المجتمع المدني بمديرية حجر، غربي المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بيان ادانة واستنكار، حيث تسبب القرار بحرمان اكثر من (150) طالبا من أبناء المديرية.. وفيما يلي ننشر نص البيان كما ورد:

الحمد لله هادي العارفين، وفاتح باب المتعلمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، أما بعد:

نحن في منظمات المجتمع المدني بمديرية حجر، ندين وبشدة قرار الأستاذ/ جمال عبدون، مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت، ولا نجد أي مبرر أو مسوغ لهذا القرار المجحف في حق أطفالنا، والذي تم بموجبه إغلاق الشعب الدراسية لمدارس البدو الرحل في المديرية، وحرمان أكثر من 150 طالبا من تلقي تعليمهم، مع العلم بأن تلك الصفوف تم فتحها وتجهيزها بمساهمات أهلية، في الوقت الذي لم يقم فيه مكتب وزارة التربية والتعليم في المحافظة، ببناء صف دراسي واحد في المديرية خلال آخر عشر سنوات.

وعليه نمنح مكتب وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسه الأستاذ عبدون، أسبوع واحد من تاريخ اليوم الإثنين، الموافق 16سبتمبر، لإعادة النظر في قراراته، وإيجاد الحلول العاجلة بما يضمن إعادة أبناءنا الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، وبدون أي تسويف أو مماطلة. مالم سيتم اتخاذ خطوات أخرى للتصعيد.

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ونطمئن أهالينا المواطنين في مديرية حجر، بأننا في منظمات المجتمع المدني لن نصمت أو نتساهل مع أي جهة تحاول التعدي على حقوقهم ومصالحهم العامة.

ولن يضيع حقا خلفه مطالب إن شاء الله، والله ولي التوفيق.

صادر عن:

منظمات المجتمع المدني بمديرية حجر