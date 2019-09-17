شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في مأرب يناقش مع مسؤولان دوليان الشراكة في العمل الانساني والان مع التفاصيل

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بول كربتشيلي ومدير مكتب صندوق الامم المتحدة بصنعاء اندريا باراردي، كل على حده التعاون بين السلطة المحلية ومنظمة الهجرة وصندوق الامم المتحدة في المجال الانساني.

وأستعرض اللقاء، الوضع الانساني للنازحين في المحافظة والدخلات الجارية لمنظمة الهجرة وصندوق الامم المتحدة للتخفيف من معاناة النازحين الذين اجبرتهم مليشيا الحوثي الانقلابية على ترك منازلهم وقراهم والفرار الى مأرب بحثا عن الامان والحياة الكريمة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اكد الوكيل مفتاح تقديم السلطة المحلية لكافة التسهيلات للمنظمات الانسانية من اجل القيام بمسئوليتها تجاه النازحين في المحافظة .. مشددا على اهمية تعزيز التنسيق بين المنظمات والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين .

وأشار إلى الحاجة الى تبادل المعلومات وتوحيدها بين كافة شركاء العمل الانساني بالمحافظة بما يخدم الارتقاء بالعملية الانسانية والوصول الامن والصحيح الى المستهدفين بشكل يضمن الشمولية وعدم التكرار وعدالة التوزيع والتدخل.