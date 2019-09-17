شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. انتقالي المعلا يدشن توزيع الغاز المنزلي على السكان والان مع التفاصيل

دشنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، توزيع ثلاثة آلاف اسطوانة غاز منزلي لسكان للمديرية، بحضور مدير عام مديرية المعلا فهد مشبق.

وجرى توزيع الإسطوانات على عقال الحارات ونقاط بيع الغاز في مديرية المعلا بإشراف مباشر من مكتب مدير عام المديرية ورئيس القيادة المحلية لانتقالي المعلا .

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وفي تصريح صحفي، قال رئيس إنتقالي المعلا، الدكتور علي عوض أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف من حدة أزمة الغاز التي يعاني منها المواطنين .. داعيا جميع مسؤولي نقاط البيع إلى توصيل اسطوانات الغاز للمستحقين للحد من التلاعب في بيع الاسطوانات .

وفي سياق آخر شاركت القيادة المحلية لانتقالي المعلا حملة منع السلاح التي دشنتها إدارة أمن العاصمة عدن في مديرية المعلا بمشاركة مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع .

وتهدف الحملة لمنع المظاهر المسلحة في مديرية المعلا و منع إطلاق الأعيرة النارية في الهواء التي تسببت بإصابة العديد من المواطنين في مديريات العاصمة عدن