شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. حنان المقبل ترد على أنباء إختطافها والان مع التفاصيل

أعربت نجمة السوشيال ميديا السعودية حنان المقبل عن إستغرابها من إشاعة تم تداولها، اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إختطافها .

ونشرت حنان مقطع فيديو عبر حسابها في سناب شات، فيديو تنفي فيه هذه الإشاعة التي تم تداولها عبر مواقع إخبارية، وقالت "انتم مافكرتم بأهلي بخواني بخواتي بعيالي، لما انتم تسوون هالشي، متدرون شكثر قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، (..) وغير هذا قايلين عمري 15 وانخطفت من بيت اهلي وابوي يدور عليه، مدري وش اقول، بس ماقول غير حسبي الله ونعم الوكيل نتواجه، قدام ربي" .

كما عادت ونشرت صورة عبر ”سناب شات“ من مستشفى، مؤكدة أنها عانت من ”انخفاض ضغطها“ بفعل الإشاعة التي تضررت منها نفسيًّا وصحيًّا.

وكان ناشطون قد تداولوا هاشتاغ "اختطاف حنان المقبل" عبر موقع "تويتر"، ومقطع فيديو، قيل إنه لعملية الاختطاف، فيما زعمت مواقع إخبارية أن حنان تبلغ من العمر 15 عامًا، وخرجت من منزلها فجرًا متوجهة إلى السوبر ماركت، لكنها اختفت، فيما قام والدها لاحقًا بإبلاغ الشرطة بعد تأخرها، وهو ما نفته نجمة السوشيال ميديا السعودية تمامًا، مؤكدة أنها مجرد معلومات مغلوطة.