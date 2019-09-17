شكرا لقرائتكم خبر عن النشطاء يردون على الإصلاح : #بن_زايد_حامي_اطفال_اليمن والان مع التفاصيل

أطلق نشطاء محليون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "بن زايد حامي اطفال اليمن" وذلك رداً على هجوم شنه نشطاء الإصلاح، إخوان اليمن، على ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان .

وقال الخبير العسكري، العميد خالد النسي، "تقولون الامارات تقتل أطفال اليمن وهي من قدمت الرجال قبل المال والسلاح لتحريركم من الجماعات الارهابيه سواء وعملت على علاج الجرحى بينما انتم من قتل أطفال الجنوب في ٩٤ و ٢٠١٥والفترة ما بينهما وحتى اليوم وانتم قتل في أطفال الجنوب وشبابها كل يوم" .

بدوره أشار المغرد، عبدالكريم العيسائي، إلى أن كل شعوب العالم العربي فخورين ب اولاد الإمارت لجهودهم في اليمن مساعده أطفال اليمن .. موجها الشكر للإمارات لبلد الخير والمحبة والعطاء .

من جانبه قال صلاح اليافعي في تغريدة له بتويتر، "رجال العز يساعدون اطفال اليمن ويقفوا السند والحليف الدايم لليمن واهله" .