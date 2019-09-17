شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. لجنة تصعيد تريم تستعد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا والان مع التفاصيل

عقدت لجنة التصعيد بمديرية تريم عصر يوم الاحد الموافق15/2/2019 اجتماعا برئاسة محسن الحامد عضو لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت ورئيس لجنة تريم لمناقشة الاستعدادات للحشد والمشاركة في الفعالية التي ستقيمها لجنة التصعيد العليا، والمتمثلة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى التي ستقام عصريوم الأحد الموافق 22/9/219في مدينة المكلافي ساحة النقابات (الدلة).

حيث تطرق الحامد إلى أهمية الحشدلهذه الفعالية، التي سيعبر فيها أبناء حضرموت عن مطالبهم الحقوقية التي سلبت منذ29 عاما وعدم تنفيذ الحكومة لتوصيات وقرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور منذ عام 2014 وآخرها توصيات مجلس النواب ورئيس الجمهورية عند انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب في مدينة سيؤن بدايةالعام الجاري .

كماتحدث المهندس صالح بازقامة نائب رئيس لجنة التصعيد العليا ومشرف الوادي حديثا مستفيضا عن خلفيات تأسيس اللجنة العليا لمتابعة حقوق حضرموت والاستعدادات الجارية لإقامة هذه الفعالية في مدينة المكلا والتي سيشارك فيها كل ابناء حضرموت من مختلف المديريات حاثا أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهد لإنجاح الفعاليات الاحتجاجية التي تدعو إليها لجنة التصعيد العليا سواء، التي ستقام في مدينة المكلا اومخيم الاعتصام الذي سيعقد أمام بترومسيلة اواي فعالية أخرى تدعو لها اللجنة شاكرا الجميع على تلبية دعوة الاجتماع .

حضرالاجتماع المهندس صالح بازقامة نائب رئيس لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت وعضوا اللجنة العليا مشرفا مديرية تريم عبدالحميد سكران وصالح حميد