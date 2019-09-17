شكرا لقرائتكم خبر عن المكلا.. خريجو المعهد الوطني يكرمون انتقالي حضرموت والان مع التفاصيل

التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر بمكتبه أمس، مجموعة من خريجي المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمكلا في محافظة حضرموت.

وقال خريجو المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالمكلا أن زيارة مقر قيادة المجلس بالمحافظة تأتي للتعرف على نشاطاته، وللتعبير عن شكرهم وامتنانهم على دعمه للحفل التوديعي لدفعتهم الـ (19) دفعة (الفقيد عبد الله بكير).

وقدموا لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ مجسما تذكاريا، تكريما له على اهتمامه ودعمه للطلاب.

Advertisements

من جانبه، عبر الدكتور بن الشيخ أبوبكر عن سعادته بزيارة طلاب المعهد، شاكرا لهم لفتتهم الطيبة بتكريمه.

وقال الدكتور بن الشيخ أن القيادة المحلية لانتقالي حضرموت ترحب بزيارات أبنائها الطلاب والطالبات، ومستعدة لتبني همومهم وقضاياهم، ودعمهم في مشاريعهم العلمية وحفلات تخرجهم التوديعية، بما تستطيع من إمكانيات".

وقدم الدكتور بن الشيخ للخريجين، خلال اللقاء الذي حضره كلٌ من (الدكتور طارق بازرعة عضو الجمعية الوطنية، عضو هيئة التدريس بالمعهد، وصابر بامقنع عضو الهيئة التنفيذية بالقيادة المحلية بالمحافظة)، قدم شرحا توضيحيا عن طبيعة العمل الذي تؤديه القيادة في حضرموت، مرحبا بمساهماتهم وأفكارهم ونشاطاتهم الهادفة إلى خدمة حضرموت وللقضية الجنوبية.