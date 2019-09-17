الكثيري يطلع على سير الدراسة بجامعة القران الكريم والعلوم بوادي حضرموت

اطلع وكيل وادي حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على سير العملية التعليمية بجامعة القران الكريم والعلوم الاسلامية بوادي حضرموت. وعلى خطة الجامعة للعام الحالي 2019-2020 نحو تحقيق معاير الجودة والاعتماد.

واستمع الوكيل الكثيري من وكيل جامعة القران الكريم والعلوم الاسلامية الدكتور عبدالله بن عثمان الى شرح مفصل حول الاقبال الكثير من الطلاب على للجامعة من مختلف مديريات وادي حضرموت ومن بعض المحافظات اليمنية. وانخراطهم في اقسام الجامعة .

كما اطلع بن عثمان الوكيل عصام الكثيري على الترتيبات النهائية لفتح برامج الماجستير والمقرر بدءه في 6 أكتوبر من العالم الجاري