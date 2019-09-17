بالصورة.. قائمة القوة الجوية للموسم الجديد 2019-2020

رياضة 2019-09-17 | 16:25 421 مشاهدة اعلن نادي القوة الجوية، قائمة فريقه للمشاركة في الموسم الكروي المقبل 2019- 2020. وضمت القائمة 35 لاعباً، حيث سيخوض فريق الصقور ثلاثة تحديات في الدوري العراقي الممتاز وكأس العراق والبطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس". وسيفتتح القوة الجوية موسمه الجديد بمواجهة امانة بغداد على ملعب الاخير في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة من مساء يوم غد الاربعاء.

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