التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثالث

حددت وزارة التربية، الاول من تشرين الاول المقبل موعداً لبدء امتحانات الدور الثالث للمرحلتين المتوسط والاعدادي.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية.

واصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، بياناً بشأن موافقة مجلس الوزراء على اداء امتحانات الدور الثالث، مؤكدة أن القرار يشمل من كان منهم مكملاً بثلاث مواد فقط.

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وأدناه جدول امتحانات الدور الثالث: