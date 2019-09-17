وزير الشباب والرياضة يوجه بتعيين لاعب دولي سابق فقد عائلته في الرمادي

ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "إطلعت بعناية واهتمام بالغ على ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول وضع اللاعب السابق الاخ الخلوق عامر مشرف... الذي فقد 6 من افراد عائلته نتيجة الارهاب اللعين الذي ضرب بلدنا".واضاف "لزاما علينا قررنا في وزارة الشباب والرياضية إصدار أمر تعيينه للعمل ضمن المدارس التخصصية وفق الضوابط ... والله الموفق".

يذكر ان مشرف، فقد والده ووالدته وثلاثة من اخوانه اثناء الحرب على داعش في الرمادي وهو حالياً بلا عمل.