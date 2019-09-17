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كشفت تقارير أمنية أميركية أن رجلا قتل زوجته و4 أطفال صغار، ثم قام بتخزين جثثهم لعدة أسابيع قبل أن يتخلص منها في نهاية المطاف في ولاية مختلفة.
وأفادت تقارير أن الزوجة والأطفال الأربعة شوهدوا لآخر مرة قبل شهر ونصف في منطقة أوكالا، واعتبر المحققون أن الأسرة المفقودة في خطر، وذلك قبل أن يتم العثور على جثة كاسي يوم الأحد.
وبعد ساعات عثرت الشرطة على جثث الأطفال الأربعة بالقرب من مقاطعة برانتلي في ولاية جورجيا.
وقال شريف مقاطعة ماريون، بيلي وودز، إن الشرطة استجوبته بعد العثور على جثة كايسي وقادهم إلى أماكن إخفاء جثث الأطفال الأربعة.
وتقول الشرطة إنه سيتم قريبا توجيه المزيد من التهم مايكل جونز.
وقبل العثور على جثة كاسي، قالت والدتها نيكي لقناة "فوكس 35" إنه لم تشعر أبدا بالخوف قبل أن تكتشف فقدان ابنتها، مضيفة إنهم "لا يعرفون أين هي. ذهبوا لتفقد منزلها وأنا ذهبت إليه أيضا فكان المنزل فارغا".
وأوضحت أن كاسي هي ابنتها الوحيدة، بينما قالت إن أحفادها هم "كل عالمها" وأنها لا تعرف ماذا تفعل من دونهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قتل زوجته وأطفاله الاربعة... وأخفى جثثهم لعدة اسابيع! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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