رغم توقيعه للشرطة.. مازن فياض ضمن قائمة النفط للموسم الجديد

وما اثار استغراب الشارع الرياضي، هو تواجد اسم اللاعب مازن فياض ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد، بالرغم من توقيع الاعب على عقد مع نادي الشرطة.

فياض وقع على عقد انضمامه للشرطة في الانتقالات الصيفية الجارية، إلا ان نادي النفط لم يمنح اللاعب كتاب استغناء كونه تبقت سنة واحدة في عقده.



وكان اللاعب قد صرح بعد نهاية الموسم السابق، بان عقده مع النفط يمتد لموسم واحد وليس لموسمين.