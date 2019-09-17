إطلاق نار في ساحة محكمة كاجلايان بمدينة اسطنبول التركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع إطلاق نار، الثلاثاء، في ساحة انتظار السيارات محكمة كاجلايان بمدينة إسطنبول التركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أحد حراس الأمن الخاص حاول الانتحار بإطلاق النار ، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وأوضحت أن حارس الأمن حاول الانتحار بإطلاق النار على رأسه فورا بعد التحدث إلى ضباط الشرطة.

وأشارت إلى أنه تم إرسال الفرق الطبية إلى الموقع فور الإبلاغ عن الوضع.