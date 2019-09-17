القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع إطلاق نار، الثلاثاء، في ساحة انتظار السيارات محكمة كاجلايان بمدينة إسطنبول التركية.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أحد حراس الأمن الخاص حاول الانتحار بإطلاق النار ، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس.
وأوضحت أن حارس الأمن حاول الانتحار بإطلاق النار على رأسه فورا بعد التحدث إلى ضباط الشرطة.
وأشارت إلى أنه تم إرسال الفرق الطبية إلى الموقع فور الإبلاغ عن الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في ساحة محكمة كاجلايان بمدينة اسطنبول التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.