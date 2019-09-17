ورشة عمل للتوعية بانتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات

نظّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات واللجنة الوطنية للانتخابات ورشة للتوعية بانتخابات المجلس 2019 والإجراءات المتعلقة بها.



جاءت الورشة تحت عنوان "المشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي" وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

كما سلطت الضوء على الآليات والإجراءات التي تضمن تنفيذ عمليات التصويت خارج الدولة يومي 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري وفق أرقى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

وبحثت ورشة العمل التركيز على المراكز الانتخابية التي يصل عددها إلى 118 مركزاً موزعة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للإمارات في مختلف دول العالم، حيث تم تزويد العاملين في هذه المراكز بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال فترة التصويت.





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بدوره، قال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الوزارة، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات إن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على توفير جميع الإمكانات والقدرات لتأهيل الكوادر والكفاءات داخل الإمارات وخارجها بما يضمن سير أفضل للعملية الانتخابية.

ودعا جميع أعضاء الهيئات الانتخابية أينما كانوا للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، للمساهمة في مواكبة تطلعات قيادة الإمارات في تمكين المواطن من المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار، والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

وأكد أن الإمارات تمتلك رؤية متكاملة للارتقاء بالعمل البرلماني وتعزيز المشاركة السياسية بشكل مدروس ومتدرّج، لافتا إلى أن الإمارات شهدت 3 استحقاقات انتخابية في الأعوام 2006 و2011 و2015 وتكللت جميعها بالنجاح نتيجة المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية التي حرصت على التفاعل مع العملية الانتخابية والتصويت للمرشحين الذين يمتلكون القدرات والكفاءة لتمثيلهم تحت قبة المجلس.

وشدد على أن المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني لاختيار المرشحين الأكفاء، ستقود إلى مواصلة مسيرة النجاحات، كما أنها ستؤدي إلى وصول المرشحين الأصلح للقيام بمهامهم وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي 2019 في خدمة الوطن والمواطن.

وخلال الورشة تم فتح باب الحوار مع الحضور حيث تمت الإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة بأهمية تصويت أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات الوطني 2019 لتعزيز مستوى المشاركة السياسية على مستوى الإمارات ومواصلة التطوير الإيجابي لعمل المجلس ليكون أكثر التصاقاً وقرباً من المواطنين وقضاياهم.

وتناولت الورشة شرحاً عن آليات التصويت خارج الإمارات حيث سيكون التصويت عن طريق نظام التصويت اليدوي من خلال صناديق الاقتراع التي تم توفيرها في هذه المراكز وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.