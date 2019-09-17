مكبر صوت نتنياهو وحصان العربي.. أبرز مشاهد انتخابات الكنيست

يشهد التنافس الحزبي الإسرائيلي صراعا محموما ما بين الأحزاب في الانتخابات التي تجرى لاختيار أعضاء الكنيست، سباق لا يخلو من لقطات لافتة تجذب عدسات الكاميرات.

"العين الإخبارية" رصدت تلك اللقطات:

مكبر صوت نتنياهو

استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكبرا للصوت في محطة الحافلات المركزية في القدس الغربية لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وهو يحمل شعارا كبيرا لحزبه "الليكود".

وقال عبر مكبر الصوت إن المواطنين العرب يشاركون بأعداد كبيرة في الانتخابات.

ولاحظ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن نتنياهو كان يقف في المكان الخطأ حيث ظهرت من خلفه إشارة موقع المراحيض.





حصان العربي

نشرت العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان شريط فيديو لمواطن عربي وهو يمتطي حصانه في طريقه إلى صناديق الاقتراع.

وفي المقطع الذي نشرته سليمان، قال المواطن العربي: "مصوتين بسفريات أو بدون سفريات، على الرجل أو الخيل" بعد منع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية منظمة غير حكومية من نقل المواطنين البدو في حافلات مجانية إلى مراكز الاقتراع.





التكتيك الانتخابي

في محاولة لرفع نسبة التصويت لجأت الأحزاب إلى أسلوب التكتيك الانتخابي في إظهار تفوق الغريم الآخر في محاولة لحث أنصارها إلى النزول والإدلاء بأصواتهم.

فمن جانبها، قالت أحزاب اليمين إن نسبة التصويت في صفوف الوسط اليهودي والأحزاب العربية مرتفعة مقارنة معها.

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في المقابل، قالت أحزاب الوسط إن نسبة تصويت اليمين مرتقعة، فيما أعلنت الأحزاب العربية إن تلك النسبة أعلى لدى الوسط اليهودي، ليظهر سؤال، من الصادق منهم؟.





تقسيم الكعكة

تقاسمت الأحزاب المقاعد وفق أهوائها، فتوقع نتنياهو حصول العرب على 15 مقعدا، فيما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" إنه سيحصل على 12-14 مقعدا مع أن الاستطلاعات أعطته 10.

وتوقع القيادي في حزب "إتحاد اليمين" أن يحصل حزبه على 10-11 مقعدا مع أن الاستطلاعات أعطته 7 فقط.





العدل الدولية على الخط

بالتزامن مع خوضه الانتخابات ، بدأت محكمة العدل الدولية النظر في اتهامات ارتكاب زعيم حزب "أزرق ابيض" بيني جانتس جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.





رسائل أمريكا وروسيا

قبل ساعات من الانتخابات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك الخطوة بأنها "مهمة" لافتا إلى تقارب نتائج المتنافسين.

وفي ذروة الانتخابات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيزور إسرائيل في شهر كانون الثاني/يناير المقبل للقاء نتنياهو.



حملات على الشاطئ

حثت زعيمة حزب " تحالف اليمين" اليميني إياليت شاكيد المستجمين على شاطيء مدينة نتانيا ( شمال) على الإدلاء بأصواتهم



