وزير دفاع الكويت يدعو الجيش إلى ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة

دعا الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة، الثلاثاء، القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح، في ديوان عام وزارة الخارجية، بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله.

وشدد على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة، مهيباً بقادة ورجال القوات المسلحة لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

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وجدد استنكار الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالسعودية وتضامن دولة الكويت مع المملكة، والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وبدوره قام رئيس الأركان العامة للجيش وقادة القطاعات العسكرية الحيوية بتقديم شرح وافٍ عن الأحداث التي جرت مؤخراً وتداعيات ذلك على الكويت والسعودية وتقديم رصد وتحليل للموقف، بالإضافة إلى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية للنفط لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متهماً إيران بزعزعة استقرار المنطقة.