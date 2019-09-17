لودريان يبحث بالقاهرة أوضاع المنطقة وتداعيات حادث أرامكو

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن زيارته للقاهرة تناولت الأوضاع في المنطقة وكذلك تداعيات استهداف شركة أرامكو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة ضمن زيارة للبلاد غير محددة المدة.

وأضاف لودريان أنه "لا بد للجميع من التكاتف لوقف أي تصعيد أو توتر سياسي في المنطقة".

وأشار إلى أنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث تناولا عدة قضايا إقليمية، من بينها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

والسبت الماضي، قالت وزارة الداخلية السعودية إن "فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأوضحت أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة فيما حملت واشنطن إيران مسؤوليته، معتبرين الهجوم استفزازيا وتصعيدا عسكريا غير مقبول.

وأمس، قال التحالف العربي في اليمن إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط، لم يتم من الأراضي اليمينة وتم بأسلحة إيرانية.

فيما قالت الخارجية السعودية إنها تعتزم دعوة خبراء دوليين للمشاركة بتحقيقات الهجوم على منشأتي أرامكو.