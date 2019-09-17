"النواب الأمريكي" يطلب إفادة استخباراتية بشأن هجمات أرامكو السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، إنها طلبت من المخابرات تقديم إفادة لجميع أعضاء المجلس بخصوص الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية وكذلك إيران.

وطلبت بيلوسي الإفادات من المخابرات بعد أن أدى الهجوم بطائرات مسيرة يوم السبت على منشأتي أرامكو إلى ارتفاع أسعار النفط.

وتوالت الإدانات الدولية والعربية للحادث الإرهابي، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة حادث استهداف المعملين بطائرات مسيرة.

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كما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وأكدت العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية السعودية، إن التحقيقات الأولية في هجوم أرامكو تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها أن الهجوم يعتبر اعتداء تخريبيا غير مسبوق على منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية.