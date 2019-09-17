قيادي بارز بإخوان تونس يستقيل ويدعو الغنوشي لاعتزال السياسة

قدم القيادي البارز في إخوان تونس، زبير الشهودي، استقالته، داعيا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إلى اعتزال السياسة.

وفي صفعة جديدة لحركة النهضة الإخوانية بعد هزيمة مرشحها عبدالفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية، قدم الشهودي في رسالة مفتوحة للعموم استقالته من الإخوان.

ويعد الشهودي من أقرب المقربين سابقا للغنوشي وشغل منصب أمين سر الحركة سنوات 2012 و2013 والناطق الإعلامي في الفترة نفسها.



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وطالب، في رسالته، الغنوشي بالاستقالة واعتزال السياسة، محملا صهره، رفيق عبدالسلام، القيادي في حزب النهضة، مسؤولية انهيار الحركة في الانتخابات وفقدان شعبيتها.

ووصف الشهودي صهر الغنوشي بـ"الفئة الفاسدة والمفسدة"، معبرا عن اعتذاره للشعب التونسي لعدم تحقيق الرفاه والتقدم طيلة حكم الإخوان.

واتهم رئيس الحركة بـ"الاستبداد وممارسة سياسة الإقصاء ضد كل من يعارضه".

وانهزم مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي أقيمت الأحد الماضي، حيث مني بهزيمة مدوية لصالح المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وتشهد الحركة الإخوانية انشقاقات كبرى منذ أشهر، حيث استقال منها المكلف بالعلاقات الخارجية محمد غراد في شهر يونيو/حزيران ليلحقه المستشار السياسي لطفي زيتون في ذات الشهر.