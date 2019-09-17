السعودية .. تكليف الدكتورة إيمان المطيري بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كلف مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، في خطوة تعزز من مشاركة النساء في المناصب الحكومية الرفيعة.



ويختص المركز بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، إضافة إلى متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إلى جانب رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر على البيئة التنافسية، واستطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

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وإيمان المطيري تحمل شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة ”بريستول“ البريطانية العام 1997، كما أنها حاصلة على الأستاذية في علم الجينات من جامعة ”هارفارد“ الأمريكية .

وعملت المطيري في بدايات تحصيلها العلمي الجامعي، معيدة في قسم الكيمياء بجامعة الملك فيصل بين عامي 1993 – 1994، ومعيدة في قسم الكيمياء بجامعة ”بريستول“ ببريطانيا بين عامي 1994 – 1997، وأستاذ مساعد بعلم الوراثة البشرية بجامعة ”هارفارد“ بين عامي 1998 – 2000، ومستشارة أبحاث علمية ”بيركن المر“ لعلوم الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2000 – 2002.

عقب ذلك تم تعيينها مستشارة طب وقائي بمستشفى ”أرامكو“ بين عامي 2003 – 2006، ورئيسة قسم العلاقات الطبية العامة، والقائم بأعمال مدير إدارة خدمات الدعم الفني الطبية .

كما شغلت الدكتورة إيمان، مهام رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى في مستشفى ”أرامكو“ بين عامي 2007 – 2010، ورئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة ”أرامكو“ 2010 – 2011، ومديرة مشروع التحول فيما يخص القياديين على مستوى شركة ”أرامكو“ السعودية ببرنامج ”أرامكو للتحول الاستراتيجي المتسارع“ بين عامي 2011 – 2012.

وزاد تعيين النساء في المناصب القيادية منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في بلاده مطلع العام 2015، وسط توقعات ببدء تعيين النساء في منصب وزيرة.