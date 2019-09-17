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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
كتبت- أماني عزام
أكد محسن النابتي، القيادي في التيار الشعبي وائتلاف الجبهة بتونس، إن الشعب التونسي أجرى تصويت عقابي في الانتخابات الرئاسية في تونس ضد منظومة الحكم وكل ما يمت لها بصلة بما في ذلك المعارضة الموجودة بالبرلمان.
وأشار "النابتي" في تصريح خاص، إلى أن الغضب الشعبي جاء جراء الفشل الكبير وتأثيرات ذلك على حياة الناس ومعيشتهم.
وأكد القيادي في التيار الشعبي وائتلاف الجبهة بتونس، أن حركة النهضة الاي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في تونس عوقبت وتراجعت بشكل كبير وستتراجع في الانتخابات التشريعية ولكن هشاشة المشهد وهشاشة القوى الصاعدة وعدم وضوح رؤيتها يجعل الأمر في غاية الخطورة.
وتابع:" الايام القادمة ستحدد مصير الحكم في تونس".
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كانت هذه تفاصيل خبر النابتي عن الانتخابات التونسية: المشهد ضبابي والايام القادمة ستحدد مصير الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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