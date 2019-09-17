مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار حول أفغانستان بسبب الصين

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قرر مجلس الأمن الدولي إرجأ التصيت على نص حول أفغانستان، إلى عصر اليوم الثلاثاء، بعد تهديد الصين بإستخدام الفيتو، وذلك وفق ما أفاد به دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية .
وينصّ القرار الذي سيطرح للتصويت على تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عاماً واحداً.
وتهدد الصين منذ 15 يوماً باستخدام حق النقض إذا لم تُدرج في النص الذي قدمته ألمانيا وإندونيسيا، إشارة إلى مشروعها الاقتصادي "طرق الحرير الجديدة".
وتعارض الولايات المتحدة، التي تخوض نزاعاً تجارياً مع الصين، الطلب الصيني معتبرةً أن ذكر مشروع طرق الحرير، لا علاقة له بهدف القرار.
وتحظى واشنطن بدعم غالبية دول مجلس الأمن حول هذا الموضوع.
وفي معركتها، قدمت الصين مشروع قرار منافساً، لا يذكر مبادرتها الضخمة لكنه ينص مجدداً على تمديد تقني لمهمة البعثة، دون تحديد المدة.
ويُعتبر النص غير مقبول لدى المعسكر الآخر الذي ضمن امتناع عددٍ كافٍ من الدول عن التصويت لمنع تبنيه.
و"طرق الحرير" مبادرة صينية ضخمة تتضمن مشاريع بنى تحتية من طرق، وسكك حديد، ومرافئ وتشمل نحو مئة دولة في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والوسطى.
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