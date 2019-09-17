بريطانيا تبحث مع ألمانيا "رداً جماعياً" على هجمات أرامكو

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين السبت الماضي. وأضاف المتحدث، أن الزعيمين اتفقا أيضاً على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.



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